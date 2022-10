Riparte la partnership Lega Pro-Campagna Amica

(ANSA) - ROMA, 01 OTT - Dopo la pandemia, riparte la partnership tra la Lega Pro e la Coldiretti con l'accordo fatto con la Fondazione Campagna Amica proposta per valorizzare le eccellenze alimentari dell'Italia, una vera e propria educazione alimentare per il tifoso. Il presidente di Lega Pro, Francesco Ghirelli, e il direttore di "Campagna Amica", Carmelo Troccoli, si sono ritrovati al Villaggio Coldiretti di Milano, ribadendo l'importanza di valorizzare negli stadi i prodotti dell'agricoltura, la legalità, l'educazione allo sport ed all' alimentazione. (ANSA).