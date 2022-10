Iran, Buffon, lotta troppo importante per lasciare donne sole

(ANSA) - ROMA, 01 OTT - "In questo periodo le donne iraniane stanno combattendo una battaglia troppo importante affinché siano lasciate sole. Di fronte a questo tipo di soprusi, a questo tipo di violenza e intolleranze, anche noi uomini dobbiamo schierarci in maniera convinta e concreta al loro fianco". Così Gigi Buffon, ex portiere della Nazionale e oggi al Parma, parlando al Tg1 Rai, si schiera al fianco delle donne iraniane che combattono per la libertà dopo l'uccisione di due ragazze da parte della polizia.

"Le notizie e le immagini che stanno arrivando dall'Iran sono sconvolgenti, facciamoci sentire e sosteniamo queste persone, queste donne, questi uomini: non fanno altro che far sentire la loro voce e far valere i propri diritti e la loro libertà", aggiunge - sempre al Tg1 Rai - l'ex schermitrice e olimpionica Elisa Di Francisca. (ANSA).