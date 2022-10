Calcio: Dionisi, Ferrieri Caputi sarà da stimolo per altre

(ANSA) - BOLOGNA, 01 OTT - "È una bella cosa. Sinceramente a me non preoccupa, anzi, è stimolante per altre donne che si affacciano a questo mestiere molto difficile, forse il più difficile nel calcio, perché deve prendere decisioni in poco tempo". Così l'allenatore del Sassuolo, Alessio Dionisi, parla dell'esordio in serie di una donna arbitro, Maria Sole Ferrieri Caputi, nella sfida di domani pomeriggio dei neroverdi al Mapei Stadium, contro la Salernitana. "E' una bella notizia. Credo che le donne abbiano la personalità per gestire le partite e sono convinto che domani lo dimostrerà sul campo", aggiunge Dionisi. (ANSA).