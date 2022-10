Calcio: Cremonese; Alvini, a Lecce per la prima vittoria

(ANSA) - CREMONA, 01 OTT - 'Sappiamo di giocarci una gara delicata, il primo scontro diretto della nostra stagione. Ci proveremo. Certo, abbiamo però qualche problema'. Massimiliano Alvini è carico ma dovrà fare a meno di due difensori: 'Chiriches e Hendry hanno ancora qualche problema fisico e non giocheranno. Dobbiamo valutare Dessers che è tornato un po' acciaccato dalle gare con la nazionale nigeriana. Se non dovesse farcela il dubbio è giocare con due punte oppure con due trequartisti dietro a un attaccante centrale. L'importante sarà giocare una gara solida, con il solito atteggiamento e con la nostra identità. Abbiamo voglia di ottenere la prima vittoria in campionato. Dobbiamo avere pazienza e giocare una gara intelligente'. (ANSA).