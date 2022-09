Napoli, Spalletti: "Il Torino di Juric è un brutto cliente"

(ANSA) - NAPOLI, 30 SET - ''Il Torino è un brutto cliente.

Conosciamo il valore della squadra, della società e il modo di lavorare del suo allenatore, un tecnico che porta sempre a a casa qualcosa. Domani dovremo essere più bravi di loro''.

Luciano Spalletti conosce il valore dei granata e sa che la partita di domani pomeriggio al Maradona non sarà facile.

''Sanno costruire dal basso - aggiunge - e con i rilanci di Milinkovic-Savic fino al limite dell'area, un'azione che ripetono spesso, hanno fatto diversi gol. I centrocampisti che sono a sostegno sanno giocare e difendere in più modi e sanno fare la marcatura uomo contro uomo a tutto campo''.

''Questo - conclude Spalletti - la dice lunga su quella che sarà la difficoltà della partita domani. Ma noi vogliamo vincere partite difficili non facili per cui siamo pronti a misurarci con squadre forti come il Torino''. (ANSA).