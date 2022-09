Sampdoria: Lanna, sulla cessione non so niente, chiedete a Vidal

(ANSA) - GENOVA, 29 SET - "Cessione? Non voglio parlarne. In questo momento la concentrazione e il focus devono essere sulla partita di campionato che credo sia la cosa più importante. Le voci che girano purtroppo ci sono e ci saranno, ma in questo momento mi interessano relativamente. Quando ci sarà qualcosa di concreto vedremo. Non so se ci sia oggi qualcosa di concreto perché non dirigiamo noi l'operazione. La cosa importante è la partita contro il Monza e tutto quello che stiamo facendo è per questa partita". Così Marco Lanna a margine della presentazione della Sampdoria Futsal avvenuta oggi a Samp City.

Il presidente della Sampdoria non ha voluto commentare nemmeno la notizia che tre soggetti hanno già completato la due diligence.

"Di questo dovete chiedere a Vidal (trustee del trust che gestisce la cessione) non ho nessun commento da fare - ha aggiunto-. E' lui a dirigere le operazioni assieme a Banca Lazard, sono i due soggetti che si stanno occupando di questa operazione. Io non so niente di nuovo, vi confesso che non sapevo nemmeno che ci fossero tre soggetti che avessero già portato a termine la due diligence".

A preoccupare il numero uno blucerchiato è piuttosto la prossima sfida con il Monza. "Credo che quella di domenica sia una partita molto importante. Diciamo che è una partita su cui avremo grande cura nei dettagli. In settimana la squadra ha lavorato bene Tutti sanno dell'importanza della gara e mi aspetto una grande dimostrazione di forza da parte della squadra». (ANSA).