Abete, in riforma sport più considerazione per i dilettanti

(ANSA) - ROMA, 29 SET - "Ho grande rispetto per le istituzioni, ma devo far notare come la legislatura appena conclusa abbia oggettivamente sottovaluto il mondo dilettantistico. Non vi è stato il giusto supporto verso ciò che i Dilettanti rappresentano nel volontariato, negli investimenti nei vivai e nell'attività sociale".

Giancarlo Abete, presidente della Lega nazionale dilettanti (Lnd), da Campobasso torna a incalzare le istituzioni affinché recepiscano le istanze del suo settore.

"Rappresentiamo valori, non rappresentiamo interessi - dice ancora Abete -, non abbiamo né rendite né redditi. Per questo avvieremo un confronto serrato su questi temi con il nuovo Governo e il nuovo Parlamento". (ANSA).