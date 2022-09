San Siro: Galliani, il Meazza non si può ristrutturare

(ANSA) - MILANO, 28 SET - "Non sono per l'abbattimento di San Siro, ma per la costruzione di un nuovo stadio. Si possono fare entrambe le cose. In tutta Europa ci sono stadi bellissimi, San Siro non si può ristrutturare". Lo ha detto l'amministratore delegato del Monza, Adriano Galliani, all'uscita dall'assemblea della Lega Serie A.

"Serve uno stadio nuovo, non so cosa fare con il vecchio San Siro - ha proseguito l'ex dirigente rossonero - Se avrei accettato di dividere lo stadio col Milan? Sì, per forza. Ormai i tifosi convivono tranquillamente. Fai gli stessi ricavi con la metà dei costi". (ANSA).