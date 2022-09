Calcio; arbitri; Rocchi, 'Juve-Salernitana? Non ricapiterà'

(ANSA) - ROMA, 28 SET - "Il caso Juve-Salernitana? Fummo accusati di non aver usato una determinata videocamera, che però non avevamo. Non potevo crocifiggere VAR e AVAR per non aver visto episodio di cui non avevano la camera. Se ce l'avessimo avuta, il risultato probabilmente sarebbe stato diverso". Cosi' il designatore arbitrale di serie A, Gianluca Rocchi, ha inquadrato il caso del gol annullato alla Juve nel finale della partita con la Salernitana, nonostante Candreva - non inquadrato dalle telecamere a disposizione della Var - tenesse in gioco Bonucci. "E' un episodio che non ricapiterà più- ha aggiunto Rocchi, in un punto sulle prime sette giornate durante un incontro stampa in Figc -. Nel comunicato che rilasciammo dopo la partita, e che fu travisato, noi non parlammo della bontà della decisione (di annullare il gol di Milik, ndr). In futuro si saranno strumenti che ci potranno dare una mano". (ANSA).