Calcio:Mangia sospeso da ct Malta, per i media molestie sessuali

(ANSA) - ROMA, 27 SET - A poche ore dall'amichevole in programma questa sera con Israele, la Federcalcio di Malta ha diffuso una nota ufficiale comunicando di aver "temporaneamente sollevato dalle sue funzioni di capo allenatore delle squadre nazionali" l'italiano Devis Mangia, questo "a seguito di una segnalazione ricevuta su presunta violazione delle sue politiche". Secondo la Mfa, il commissario tecnico "ha dato la sua piena disponibilità per l'accertamento dei fatti in questione". Annunciando che "per la partita contro Israele la squadra sarà guidata dal vice allenatore, Davide Mazzotta", la federazione ha fatto sapere che "non rilascerà ulteriori commenti fino a quando i prossimi passi non saranno discussi dai rispettivi organi decisionali in modo aperto e trasparente".

Secondo il sito del "Times of Malta", il provvedimento di sospensione è stato preso dopo che un giocatore della nazionale aveva denunciato il ct per molestie sessuali. Citando fonti della federazione, l'accusa sarebbe stata presa "molto sulk serio" e verrà quindi istituita una commissione disciplinare indipendente per esaminare la questione e dare la possibilità di difendersi, che siede sulla panchina di Malta dal 2019 ed ha un contratto fino a dicembre 2023. (ANSA).