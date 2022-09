Calcio: i Globe Soccer Awards anticipano i Mondiali 2022

(ANSA) - ROMA, 27 SET - La Dubai International Sports Conference e i Globe Soccer Awards anticipano quest'anno i Mondiali di calcio in Qatar. La festa del calcio negli Emirati è attesa il prossimo 17 novembre quando i tifosi di tutto il mondo saranno invitati a celebrare le stelle internazionali durante la 17ma Dubai International Sports Conference e la 13ma edizione dei Dubai Globe Soccer Awards. Quella di quest'anno avrà luogo 3 giorni prima dell'inizio dei Mondiali a Madinat Jumeirah.

L'evento, ospitato dal Dubai Sports Council, si distingue per andare ogni anno oltre la premiazione dei top player, riconoscendo tutti coloro che contribuiscono al successo di questo sport, inclusi agenti e manager. Come nelle passate edizioni, anche nel 2022 Globe Soccer premierà il Best Player e il Best Club sia al maschile che al femminile, della passata stagione e presenterà sia il premio in collaborazione con il Title Sponsor TikTok, il TikTok Fans' Player of the Year, sia il Maradona Award per il Miglior Marcatore, insieme con il Best Coach, Best Agent, Best Transfer Deal, Best Sporting Director e Best President.

Il 17 novembre verranno resi noti i vincitori degli Awards 2022 ma il percorso delle designazioni e dei voti sta iniziando ora.

Probabili candidati del calcio italiano Ancelotti (primo tecnico a vincere il titolo nazionale nelle 5 leghe migliori per ranking in Europa e trionfando in Champions) e Pioli (scudetto con il Milan), accompagnati da Mourinho (il primo tecnico a conquistare le tre coppe continentali dell'UEFA). Con loro chance per Ciro Immobile, tra gli aspiranti all'Award dei marcatori (quattro volte capocannoniere in campionato) che sarà assegnato per la seconda volta a Dubai, dopo la vittoria di Lewandowski nel 2021.

Grande interesse anche per il nuovo premio riservato a chi opera nel digitale, giornali e giornalisti compresi. (ANSA).