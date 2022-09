Calcio: Lega Pro partner del Social Football Summit 2022

(ANSA) - ROMA, 26 SET - Lega Pro è tra i partner del Social Football Summit. Una presenza di assoluto rilievo che porta grande valore alla due giorni di evento internazionale - il prossimo 27 e 28 allo Stadio Olimpico di Roma - dedicato all'innovazione e alla digital transformation nella Football Industry. Nato nel 2018, il Social Football Summit in pochi anni è diventato un punto di riferimento professionale del settore calcio. Attraverso i contributi e la partecipazione di Istituzioni, Federazioni, Leghe, Club, Media e Top Brand, l'evento continua a rappresentare le tendenze e le innovazioni del mercato.

La presenza di Lega Pro negli spazi del Social Football Summit sarà duplice. La mattina si terranno i lavori dell'Assemblea Straordinaria Elettiva, evento riservato ai 60 Presidenti dei club di Serie C. Nel pomeriggio alle 15:20 l'intervista al Presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, realizzata da Alessandro Antinelli. "Quest'anno abbiamo deciso di coinvolgere al Social Football Summit direttamente i vertici dei club perché riteniamo che la manifestazione rappresenti una piattaforma molto efficace in termini di sviluppo delle conoscenze e delle relazioni" le parole di Francesco Ghirelli, Presidente Lega Pro.

"La possibilità di poter contare sulla presenza di tutte le squadre di Lega Pro ci permette di far crescere sempre di più l'interesse verso il nostro evento - dichiara Gianfilippo Valentini, Founder del Social Football Summit - e di confrontarci con un realtà molto importante del nostro sistema calcio, radicata sul territorio e con molte potenzialità".

Patrocinato da Sport&Salute S.p.A., Regione Lazio, Roma Capitale, il #SFS22 avrà la possibilità di contare sulla presenza e i contributi autorevoli di molti stakeholder del mondo del calcio e dell'innovazione. Oltre 50 panel, 2 stage, 3 sale dedicate, 1 Innovation Park e 1 Area Networking e 1 Spazio per Masterclass. Con questi numeri il #SFS22, in italiano e inglese, sarà visibile, anche in modalità digitale, sui canali Social della manifestazione. (ANSA).