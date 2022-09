Under 21: Miretti caviglia ko, lascia il ritiro

(ANSA) - ROMA, 25 SET - Il centrocampista della Juventus, Fabio Miretti, ha lasciato il ritiro della Nazionale Under 21 a causa di un trauma alla caviglia destra subito durante l'allenamento di ieri pomeriggio. Pertanto, non potrà essere convocato per la partita di domani (ore 15,30) a Castel di Sangro contro i pari età del Giappone. (ANSA).