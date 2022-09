Nations League: Mancini, contro l'Ungheria non è mai semplice

(ANSA) - BUDAPEST, 25 SET - "Giocare in Ungheria non è mai semplice, mi fa piacere che la nazionale magiara abbiamo fatto un'ottima Nations League. E' allenata da un mio ex compagno di squadra che ha fatto un grande lavoro". Alla vigilia del match di Budapest, decisivo per l'accesso alla Final Four di Nations League, Roberto Mancini 'esamina' la sfida con gli ungheresi di Marco Rossi, assieme al quale ha giocato nella Sampdoria. Ma quante possibilità ha l'Italia? "50 e 50. Loro possono contare anche sul pareggio. Il fatto di esser qui a giocarci il primo posto ci fa piacere, proveremo a passare il turno. Qualcosa cambieremo, vedremo come stanno i ragazzi". (ANSA).