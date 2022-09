Nations League: Deschamps 'Francia giovane, nessun naufragio'

(ANSA) - ROMA, 25 SET - "Un naufragio? Non credo. E questo semplicemente perché noi abbiamo avute tante occasioni ma anche commesso errori, perdendo duelli e sbagliando tanti rilanci. E' una Francia è giovane, per gran parte priva di esperienza ad alto livello". Il ct dei transalpini, Didier Deschamps, difende così la sua squadra dopo la sconfitta per 2-0 contro la Danimarca in Nations League nell'ultima gara prima dei Mondiali in Qatar.

"Stasera abbiano avuto un assaggio di quella realtà che ci aspetta tra due mesi - ha proseguito il tecnico -. Non dovremmo preoccuparci, anche perchè riusciremo a recuperare tutti o la stragrande maggioranza dei giocatori che ha grande esperienza internazionale. Ci sono squadre che vincono e squadre perdono, ma ci sono anche grandi squadre che perdono, quindi non pensiamo di essere più forti delle altre, ma dovremo lottare". (ANSA).