Calcio: Maldini, questo Milan è più forte dell'anno scorso

(ANSA) - TRENTO, 25 SET - "Per me questa squadra è più forte di quella dell'anno scorso. Noi partiamo per vincere, siamo campioni in carica e la responsabilità non ci deve spaventare". Lo ha detto Paolo Maldini al Festival dello sport di Trento. "I nostri giocatori forti vorremmo tenerli, anche se i giocatori ormai incedibili non esistono più", ha aggiunto.

Sulla necessità di uno stadio di proprietà per il Milan, il direttore dell'area tecnica rossonero ha commentato: "San Siro per me, la mia famiglia e tutti i milanisti è pieno di ricordi.

Ma la domanda è: vogliamo vivere ancora di ricordi o vogliamo vincere qualcosa di nuovo e crearne altri per le nuove generazioni? Il Milan non finisce con San Siro, quindi dobbiamo creare qualcosa che ci renda competitivi e questa è lo stadio, sennò rimaniamo a raccontarci le cose del passato e non è una prospettiva che mi piace". (ANSA).