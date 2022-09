Gravina "vittoria azzurri importante, progetto va avanti"

(ANSA) - ROMA, 24 SET - "Ieri abbiamo ribaltato la situazione in Nations League, rischiavamo di retrocedere nella serie B e invece battendo l'Inghilterra possiamo ancora sperare di vincere il girone. E' stata una vittoria importante anche per difendere il ranking in vista dei sorteggio di ottobre per Euro 2024, che è un nostro obiettivo". Lo ha detto il presidente della Figc, Gabriele Gravina, ai microfoni di Sky Sport.

"Abbiamo iniziato un progetto quattro anni fa e su questo continuiamo - ha proseguito Gravina, parlando a Trento a margine degli 'Stati Generali' del calcio organizzati nell'ambito del Festival dello Sport -. Per questo voglio ringraziare ancora tutti i club, i giovani calciatori e il nostro ct Mancini, che dimostra sempre coraggio nel lanciare i giovani". (ANSA).