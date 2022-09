Nations League: Italia-Inghilterra 1-0

(ANSA) - MILANO, 23 SET - Italia batte Inghilterra 1-0 in una partita del gruppo 3 della serie A della Nations League giocata a S. Siro. La rete che ha deciso l'incontro è stata segnata da Raspadori al 23' st. Nell'latro incontro del girone, la Germania ha perso in casa, a Lipsia, 1-0 contro l'Ungheria del ct Marco Rossi (gol di Adam Szalai). Questa la classifica del girone: Ungheria 10; Italia 8; Germania 6; Inghilterra 2. Lunedì a Budapest l'Italia di Mancini si giocherà la chance di superare, in caso di vittoria, gli ungheresi e quindi di accedere alla Final Four. L'Inghilterra è matematicamente retrocessa in B. (ANSA).