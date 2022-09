Mondiali: ecco Fifa App player, applicazione per i giocatori

(ANSA) - ROMA, 23 SET - I Big Data personalizzati sbarcano al Mondiale. E' la novita' lanciata dalla Fifa per Qatar 2022: ogni giocatore avra' infatti a disposizione, a cominciare dal suo arrivo alla Coppa del Mondo, una App dedicata che fornira' tutti i dati personali di prestazione fisica e tattica in partita.

L'applicazione, sviluppata dalla Fifa in collaborazione con il sindacato mondiale, la Fifpro, dopo un sondaggio tra gli stessi giocatori, si servira' di complessi strumenti tecnologici di tracciamento - telecamere e gps - che partita dopo partita seguiranno ciascun giocatore con e senza palla, e alla fine gli diranno quanto ha corso, come, quanti palloni ha rubato, quanti ne ha passati in modo corretto, quanti sbagliati, in quali zone del campo.

In linea con la Visione 2020-2023 del Presidente della FIFA di sfruttare la tecnologia per migliorare ulteriormente il calcio, i giocatori della Coppa del Mondo FIFA 2022 in Qatar saranno in grado di ottenere informazioni sulle loro prestazioni in campo attraverso la App basata sui suggerimenti dei giocatori professionisti. Il sondaggio e le interviste condotte - è spiegato in una nota della Fifa - dimostrano che i giocatori sono molto interessati ai dati sulle loro prestazioni e vogliono avere un facile accesso a queste informazioni. FIFA Player App darà la possibilità a ogni giocatore di accedere ai propri dati individuali sulle prestazioni subito dopo ogni partita. (ANSA).