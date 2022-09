Mancini, battuta una della nazionali piu' forti al mondo

(ANSA) - ROMA, 23 SET - "E' una vittoria importantissima: ci lascia tranquilli per le teste di serie del sorteggio di qualificazione all'Europeo, ci consente di arrivare primi nel girone di Nations League, e ci da' la consapevolezza di aver battuto una delle nazionali piu0' forti al mondo". E' il commento di Roberto Mancini, ct della nazionale, dopo l' 1-0 sull'Inghilterra. "In un girone con Germania e Inghilterra - ha detto alla Rai - abbiamo fatto giocare tanti giovani, con meno esperienza degli altri. Eppure lunedi' ci andiamo a giocare a Budapest il primo posto del girone: un bel risultato in questi mesi di sofferenza". (ANSA).