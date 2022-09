Il bilancio della Juventus nella stagione 2021/2022 è stato approvato oggi dal consiglio di amministrazione con una perdita d'esercizio di 254,3 milioni di euro, con ricavi pari a 443 milioni, . Per la stagione in corso, "pur influenzata da un contesto non favorevole", è previsto "un risultato in sensibile miglioramento".