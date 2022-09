Olanda: Koopmeiners esce in barella per un colpo alla testa

Al primo minuto di Polonia-Olanda di Nations League, infortunio per l'atalantino Teun Koopmeiners che si scontra con Linetty e dopo aver ricevuto un colpo alla testa va a terra con le mani sul volto. Soccorso dallo staff medico, ha provato a rialzarsi ma accusava giramenti di testa e dopo 4 minuti in cui il gioco è rimasto fermo il centrocampista è stato portato via dal campo in barella. Le sue condizioni sono monitorate e verranno valutate nelle prossime ore.