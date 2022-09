Calcio: Cristiano Ronaldo vuole giocare fino a Euro-2024

(ANSA) - ROMA, 21 SET - L'attaccante portoghese Cristiano Ronaldo ha detto che la sua ambizione è rimasta "grande", a 37 anni, e che intende continuare la sua carriera almeno fino a Euro-2024. "Il mio viaggio non è ancora finito - ha detto la superstar del calcio, che ha ricevuto il premio Quinas de Ouro come capocannoniere assegnato dalla Federazione Nazionale portoghese - Voglio essere presente ai Mondiali (2022) e agli Europei (2024). Mi sento molto motivato. La mia ambizione è grande", ha aggiunto il cinque volte Pallone d'Oro, che resta considerato il pilastro del Portogallo per i Mondiali in Qatar (20 novembre-18 dicembre).

A 37 anni, il capitano portoghese vanta 189 presenze e il record mondiale di gol in nazionale con 117 reti. Se la sua presenza ai Mondiali del Qatar sarà confermata, giocherà lì il suo decimo torneo internazionale.

Tornato al Manchester United nel 2021, Cristiano Ronaldo ha avuto un inizio di stagione complicato 2022-23, anche a causa della sua 'retrocessione' in panchina. (ANSA).