Calcio: azzurri; Mancini visita riproduzione cella di Mandela

(ANSA) - ROMA, 21 SET - Una delegazione della Nazionale, guidata dal ct Roberto Mancini, ha fatto visita questa mattina alla riproduzione della cella di Nelson Mandela a Robben Island allestita presso il 'Nelson Mandela Forum', un luogo simbolo della lotta all'apartheid. La cella, che ospitò Mandela per 18 dei suoi 27 anni di prigionia, è riprodotta fedelmente, con pareti in vetro rispetto alle umidi e fredde pareti in muratura dell'originale: 2,59 m di lunghezza per 2,3 di larghezza, due piccole finestre, un tappeto come letto, un comodino e un secchio per i bisogni corporali.

Ad accogliere la delegazione azzurra, composta anche dai tecnici Daniele De Rossi, Attilio Lombardo e Fausto Salsano, il rappresentante del Mandela Forum Massimo Gramigni, che ha raccontato ai componenti lo staff Azzurro le condizioni di prigionia di Mandela a Robben Island e il significato di un luogo così rappresentativo. (ANSA).