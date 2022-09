Raspadori, Ai giovani consiglio di non porsi limiti

(ANSA) - FIRENZE, 20 SET - ''Ai giovani consiglio di non porsi limiti sia nel bene che nel male, inseguire i propri sogni e concentrarsi su di essere è l'unica cosa che conta''. E' quanto ha dichiarato Giacomo Raspadori, classe 2000, che in un poco più di un anno ha compiuto il grande salto sia in Nazionale che a livello di club.''Ho avuto la fortuna di crescere nel Sassuolo dove mi hanno dato la possibilità di sbagliare e continuare a giocare nonostante gli errori - ha proseguito l'attuale attaccante del Napoli dal ritiro di Coverciano -Tutto questo mi ha portato a crescere e ad acquisire sempre maggiore sicurezza, cosa che per un giovane è molto importante''. (ANSA).