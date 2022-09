Juventus, il Cda convocato per il 23 settembre

(ANSA) - TORINO, 20 SET - E' stato convocato venerdì' 23 settembre il consiglio di amministrazione della Juventus che dovrà approvare il bilancio della stagione 2021/22. La perdita d'esercizio dovrebbe aggirarsi sui 250 milioni di euro; la relazione semestrale, approvata lo scorso 24 febbraio, aveva riportato un rosso di 132 milioni di euro.

La relazione relativa al primo semestre 2021/22 aveva ipotizzato "un sensibile miglioramento", nell'andamento del Gruppo, a partire dall'esercizio 2022/2023. Il bilancio 2020/21 si era chiuso con una perdita di 209,9 milioni di euro, quello precedente di 89,7.

Il consiglio di amministrazione della Juventus quest'anno coincide con un periodo particolarmente difficile per la squadra, attardata in campionato e soprattutto in Champions, dove rischia seriamente di non qualificarsi gli ottavi di finale. E, al di là dei conti economici, l'attuale crisi sarà probabilmente il tema più importante della riunione. (ANSA).