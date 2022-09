Calcio: morta la moglie di Fabio Liverani

(ANSA) - ROMA, 20 SET - "L'U.S. Lecce esprime il più sentito cordoglio a mister Fabio Liverani per la perdita prematura della cara moglie e abbraccia i figli Mattia e Lucrezia partecipando al grande dolore per la scomparsa dell'amata madre". Con un messaggio sul proprio account ufficiale Twitter, il club salentino, che Liverani ha guidato tra il 2017 e il 2020, ha espresso le proprie condoglianze all'attuale tecnico del Cagliari.

"Il Cagliari Calcio si unisce al dolore di mister Liverani per la perdita di Federica" ha scritto, sempre su Twitter, la società sarda. A Liverani è indirizzato anche il messaggio di "profondo cordoglio" della Lazio, dove giocò dal 2001 al 2006.

