Calcio:Mancini,tanti bravi a casa perché hanno giocato molto

(ANSA) - ROMA, 19 SET - ''Di calciatori bravi ne ho lasciati diversi a casa ma ho ritenuto che fosse giusto così visto che stanno giocando tante partite''. Questa la riflessione con cui Roberto Mancini ha motivato l'esclusione di Calabria, Zaniolo e non solo. ''Ad esempio Spinazzola mi ha chiamato per dirmi di non sentirsi ancora al meglio e per questo ha bisogno di lavorare due settimane senza giocare, quindi non l'ho chiamato.

Riguardo agli altri abbiamo in programma soltanto due partite, non volevo convocare tantissimi giocatori con il rischio di mandarne molti in tribuna - ha spiegato il ct azzurro - Qui insieme ai giocatori più esperti ci sono anche alcuni dei giovani chiamati a giugno". (ANSA).