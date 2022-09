Calcio: Mancini 'pochi attaccanti, spero non si irreversibile'

(ANSA) - ROMA, 19 SET - ''L'Italia ha sempre avuto grandi attaccanti, è di sicuro qualcosa di anomalo vedere che ora a parte Immobile non ci sono attaccanti stranieri ai vertici della classifica marcatori della Serie A''. Lo ha detto Roberto Mancini dal ritiro azzurro di Coverciano.''Il fatto è da qualche tempo le nostre big hanno tanti attaccanti stranieri e questo ci sta creando qualche difficoltà - ha ammesso il ct - Spero che non sia un processo irreversibile che a breve possano emergere due, tre attaccanti in grado di essere e dare un futuro alla Nazionale. Comunque qualche anno fa mancavano i difensori poi sono fioriti. Mi auguro che accada lo stesso per gli attaccanti, perché non è un problema piccolissimo...''.

Come non lo è quello relativo ai pochi giocatori italiani impiegati dai club: ''In effetti sono diminuiti da quando sono ct - ha sospirato Mancini - Ma non possiamo fare più di quanto stiamo facendo, chiamiamo anche i giocatori di Serie B se sono bravi anche se poi molti di loro restano lì o vanno all'estero.

Le difficoltà non mancano ma dobbiamo andare avanti per la nostra strada. Dobbiamo trovare delle scelte e sperare di non sbagliarle''. (ANSA).