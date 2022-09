Inzaghi deluso, bisogna lavorare per ritrovarci

(ANSA) - UDINE, 18 SET - "Lo scorso anno abbiamo perso tre partite dopo 30 gare, questa volta nelle prime sette: dobbiamo cercare di fare meglio. Tre trasferte e altrettante sconfitte, dopo che nelle ultime due eravamo passati in vantaggio: siamo la stessa squadra che lo scorso anno non ha preso gol per otto partite consecutive. E' necessario lavorare per ritrovarci. Io sono l'allenatore e ho la responsabilità di questa situazione: ma siamo tutte lì e dobbiamo riprenderci subito". Lo ha detto l'allenatore dell'Inter, Simone Inzaghi, dopo la sconfitta con l'Udinese.

"Loro sono stati più determinati, più aggressivi, hanno fatto meglio: noi abbiamo concesso troppo - ha aggiunto -. E' necessario dare più protezione alla difesa, perché i gol presi non sono soltanto una questione di reparto". (ANSA).