In campo Milan-Napoli, formazioni

In campo Milan-Napoli 0-0 LIVE

Stefano Pioli schiera Krunic a sinistra, con Saelemaekers a destra e De Ketelaere dietro a Giroud, nella sfida contro il Napoli in cui non potrà fare affidamento su Leao squalificato. Luciano Spalletti, invece, anche lui privo di Osimhen, punta su Raspadori preferito a Simeone. Sono le scelte dei due tecnici per la sfida scudetto di questa sera a San Siro.

Un'occasione da non perdere per le due formazioni per staccare in classifica Inter e Juventus, entrambe sconfitte oggi rispettivamente da Udinese e Monza. Il Milan, che in attacco ha scelte obbligate, in mediana conferma la coppia Bennacer-Tonali.

In difesa centrale Tomori con Kjaer preferito a Kalulu. Tutto o quasi confermato anche nel Napoli con difesa a quattro formata da Di Lorenzo e Mario Rui sulle fasce e Rrahmani-Kim al centro. In mediana Lobotka con Anguissa e Zielinski, mentre in attacco sulla sinistra spazio a Kvaratskhelia, Politano a destra e Raspadori al centro.