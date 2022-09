Toro: Juric preoccupato 'fatto proprio male, fischi giusti'

(ANSA) - TORINO, 17 SET - "Oggi sono preoccupato, abbiamo fatto proprio male: i fischi sono giusti, anche se nelle prime sei giornate eravamo andati oltre alle aspettative": così il tecnico del Torino, Ivan Juric, dopo la sconfitta interna contro il Sassuolo. "Non mi aspettavo una prestazione del genere, siamo stati lenti e abbiamo sbagliato troppo - continua l'allenatore - anche se c'erano i presupposti per offrire un'altra prova: purtroppo ci sono tanti giocatori che non hanno continuità, lavoreremo su questo". Il Toro ha subito un altro gol nel finale: "Non me lo spiego, né io e nemmeno il mio staff - l'amara riflessione di Juric - perché i dati ci dicono che non abbiamo cali fisici, anzi: questa sera abbiamo commesso una serie di errori, mai mi sarei aspettato di subire gol in quella situazione". (ANSA).