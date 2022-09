Prima sconfitta per il Bayern, battuto 1-0 ad Augusta

(ANSA) - ROMA, 17 SET - Prima sconfitta in campionato per il Bayern Monaco. Alla settima giornata di Bundesliga, la squadra di Julian Nagelsmann è stata battuta 1-0 dall'Augusta, complicando una situazione in classifica che dopo tre pareggi consecutivi già non era molto brillante. Con 12 punti, i bavaresi sono a 3 lunghezze dall'attuale capolista Borussia Dortmund, che ha battuto lo Schalke 1-0, ma domani scenderanno in campo l'Union Berlino e il Friburgo, con la possibilità di riprendere la prima e seconda posizione che occupavano fino a questa mattina.

Il Bayern, che in Champions League ha battuto sia l'Inter sia il Barcellona, non è riuscito invece ad avere la meglio sul modesto Augusta, che ha vinto grazie ad una rete di Berisha nella ripresa. Per la prima volta dopo 87 gare di campionato la squadra bavarese, che si è laureato campione da dieci anni consecutivi, non ha segnato nemmeno una rete. Non sono mancate le occasioni, ma nessuno le ha trasformate in gol come invece accadeva quasi implacabilmente quando in campo c'era Robert Lewandowski, passato al Barcellona. Nel recupero a cercare il pareggio ha provato anche il portiere Manuel Neuer, ma il suo colpo di testa della disperazione è stato respinto dal collega Gikiewicz. (ANSA).