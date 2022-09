Cremonese: Alvini, contro la Lazio in cerca della prima vittoria

(ANSA) - CREMONA, 17 SET - 'Dopo due mesi e mezzo di lavoro proveremo a portare a casa la prima vittoria'. Massimiliano Alvini scalda la sua Cremonese in vista della gara contro la Lazio di Sarri. 'Maurizio è stato fonte di ispirazione. Ho passato tanti pomeriggi andando a vedere i suoi allenamenti quando eravamo giovani. Ho provato a rubargli qualche segreto, allenavamo tutti e due in Toscana e spostarsi era semplice. La Lazio è una squadra tosta e la sconfitta in Europa League non credo possa condizionare molto la sfida contro di noi. E' una squadra piena di campioni capaci sempre di inventarsi qualcosa.

Ho un dubbio a centrocampo, devo capire se far partire subito Zanimacchia o a gara in corso. Non ci sarà Castagnetti ancora acciaccato'. (ANSA).