Calcio: Milan; Pioli, non conta chi manca ma il collettivo

(ANSA) - MILANO, 17 SET - "Mi aspetto una partita difficile, il Napoli ha le carte in regola per essere una grande squadra.

Ha tecnica, qualità, è ben allenata. Anche noi abbiamo le nostre qualità. Non conta chi manca, ma lo spirito di chi gioca. E Saelemaekers è un destro che può giocare a sinistra, le situazioni sono simili": lo dice il tecnico del Milan Stefano Pioli alla vigilia della sfida contro il Napoli, partita in cui non ci sarà Leao squalificato.

Un'assenza pesante per i rossoneri. "Non voglio togliere nulla alle qualità dei singoli - sdrammatizza Pioli - ma noi facciamo del nostro gioco e delle energie la cosa più importante. Conta il collettivo. Loro non avranno Osimhen ma partiamo undici contro undici con stessi valori e ambizioni, abbiamo le stesse possibilità di fare grande partita". (ANSA).