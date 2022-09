Tris del Lorient, adesso è capolista con il PSG e il Marsiglia

(ANSA) - ROMA, 16 SET - Il Lorient vince per 3-1 sul campo dell'Auxerre e aggancia sia il Paris Saint-Germain, sia il Marsiglia in testa alla classifica della Ligue 1. Nell'anticipo dell'8/a giornata del campionato francese, disputato sul terreno dello Stade de l'Abbe-Deschamps di Auxerre, la squadra ospite si era portata addirittura sul 3-0, prima di subire il gol della bandiera firmato nella ripresa da Hein per i padroni di casa. Il Lorient ha calato il tris nel primo tempo con Outtara al 15', Moffi al 36' e Le Fee al 42'. (ANSA).