Calcio: Tornano i Coca-Cola Super Match su DAZN

(ANSA) - ROMA, 16 SET - Dopo il successo della scorsa stagione, a partire dal 18 settembre in occasione di Milan-Napoli, tornano i Coca-Cola Super Match su Dazn. Gli spettatori potranno seguire le partite insieme alle community più amate in Italia: i primi a "scendere in campo" per la telecronaca dei più importanti match saranno gli Autogol, ma torneranno anche Cronache di spogliatoio e Christian Vieri e Nicola Ventola; inoltre, si aggiungerà anche una new entry al format, i The Jackal. La telecronaca sarà accompagnata dalla regia fissa della Gialappa's Band e dal giornalista di Dazn Giovanni Barsotti, nell' Home Stadium.

I Coca-Cola Super Match saranno disponibili per 17 partite, con due episodi al mese. Oltre che su Dazn, i Coca-Cola Super Match potranno essere seguiti anche dal canale Twitch di Dazn.

"Attraverso questa iniziativa, Coca-Cola desidera offrire ai consumatori una nuova esperienza di fruizione, in grado di unire due grandi passioni italiane: guardare partite di calcio e vivere insieme momenti di condivisione. Un nuovo format dove l'utente non è più solo spettatore ma diventa parte del match - spiega Raluca Vlad, Direttore Marketing Coca-Cola Italia - Coca-Cola Super Match si inserisce, infatti, nella nostra nuova filosofia Real Magic, che vuole ricordarci ogni giorno come qualsiasi momento possano diventare ancor più magici se vissuti insieme". Coca-Cola Super Match, in linea con lo stile Dazn, si contraddistingue per un approccio fresco e originale: "Il format nasce con l'obiettivo di arricchire la visione delle partite di calcio, permettendo ai tifosi di vivere l'emozioni della propria squadra con uno spirito di aggregazione e condivisione ulteriormente amplificato - le parole di Stefano Azzi, Ceo di Dazn Italia - Siamo felici di portare avanti questa collaborazione dopo il successo della prima edizione ed entusiasti di accogliere nella squadra nuovi talent amati dal pubblico dei social".

Coca-Cola presenta anche quest'anno il concorso "Emozioni da Stadio", realizzato in collaborazione con i principali servizi di food delivery. Per ogni combo menù acquistata, gli utenti avranno la possibilità di vincere ogni settimana dei biglietti per assistere alle partite della loro squadra del cuore. (ANSA).