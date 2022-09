Europa League: Lazio; Sarri, 'Midtjylland? Ci è mancata umiltà'

(ANSA) - ROMA, 15 SET - 'Oggi non siamo stati umili, pensavamo di poterla risolvere prima o poi ma quando fai così non ne vieni fuori. Di chi è la responsabilità? Mia, poi con i giocatori me la vedrò io. Da loro voglio spiegazioni perché siamo arrivati qui con un livello di presunzione immenso".

Maurizio Sarri va dritto al sodo ai microfoni di Sky sport dopo il tonfo della Lazio (1-5) in casa del Midtjylland. "Questa è la Lazio vista la scorsa stagione, la stessa che non si presenta in campo e poi fa partite del genere qui. Stasera fa più male, perché era in Europa League e credevamo di stare lavorando nella giusta direzione", prosegue con amarezza il mister capitolino.

"Abbiamo giocato da fermi, a ritmi bassi, come se stessimo difendendo un 4 a 0. Troppo turnover il problema? Non lo so, i sedici in campo li ho visti tutti sullo stesso livello mentale", conclude Sarri. (ANSA).