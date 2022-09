Serie A: Mariani arbitra Milan-Napoli

(ANSA) - ROMA, 14 SET - Maurizio Mariani, della sezione di Aprilia, è l'arbitro indicato per dirigere Milan-Napoli, partita di cartello della 7ma giornata del campionato di serie A, in programma alle 20:45 di domenica. La Juventus, in trasferta sul campo del Monza (ore 15), sarà arbitrata da Fabio Maresca di Napoli, mentre Roma-Atalanta (ore 18) è stata affidata a Daniele Chiffi di Padova. In campo come quarto uomo, in Fiorentina-Verona, anche Matteo Marcenaro (di Genova), arbitro dell'incontro con il gol annullato alla Juventus contro la Salernitana, che tante polemiche ha sollevato. (ANSA).