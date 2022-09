Champions: Milan-Dinamo Zagabria 3-1

(ANSA) - MILANO, 14 SET - MILAN-DINAMO ZAGABRIA 3-1 (1-0) Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori (22' st Pobega), Hernández; Bennacer (33' st Krunic), Tonali; Saelemaekers (33' st Messias), Díaz (33' st Dest), Leão; Giroud (23' st De Ketelaere) (96 Jungdal, 83 Mirante; 5 Ballo-Touré, 46 Gabbia, 24 Kjær) All.: Pioli.

Dinamo Zagabria (3-5-2): Livaković; Ristovski (33' st Drmić), Šutalo, Perić; Moharammi (18' st Špikić), Ivanušec, Mišić, Ademi, Ljubičić; Petković (39' st Baturina), Oršić (39' st Marin) (1 Zagorac; 66 Dilaver, 6 Lauritsen, 3 Štefulj, 28 Théophile-Catherine, 12 Bočkaj, 31 Bulat, 11 Emreli) All.: Čačić.

Arbitro: Jesús Gil Manzano (Spagna) Reti: nel pt 45' Giorud (R), nel st 2' Saelemaekers, 11' Oršić, 32' Pobega Recupero: 1' e 3' Angoli: 3 a 1 per il Milan Ammoniti: Pioli per comportamento non regolamentare, Oršić per simulazione, Marin per gioco falloso Espulsi: nessuno Spettatori: 61.341 (ANSA).