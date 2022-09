Champions: Allegri, zitti e lavoriamo, non mi sento a rischio

(ANSA) - ROMA, 14 SET - «Abbiamo fatto 20 minuti bene, potevamo fare il 2-0. Poi nel momento di difficoltà non abbiamo difeso bene, abbiamo concesso qualche tiro. Il rigore mentalmente ci ha tagliato le gambe. Sono momenti che fanno parte del calcio, ora dobbiamo stare zitti e lavorare, riprendendo il cammino». Così ai microfoni di Amazon Prime, Massimiliano Allegri ha parlato dopo Juve-Benfica. "Abbiamo giocato molte partite - aggiunge il tecnico bianconero - ma in questo momento potremmo dare mille spiegazioni. C'è da lavorare, domenica c'è un'altra gara importante, bisogna cercare di chiudere al meglio". Se mi sento a rischio? "Non mi sento a rischio, sono momenti che fanno parte del calcio. Credo sia la prima volta che la mia squadra perde due gare di fila in Champions. Loro potevano fare il 3-1 o il 4-1, potevamo pareggiare ma sarebbe stata una prestazione al di sotto delle aspettative". (ANSA).