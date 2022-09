Champions: Schmidt lancia Benfica, all'attacco anche con Juve

(ANSA) - TORINO, 13 SET - Nessun timore reverenziale, anzi nel Benfica ci sono grande consapevolezza e autostima dopo le undici vittorie in undici partite. "Sono stato accolto bene, ma siamo soltanto all'inizio - dice Roger Schmidt, allenatore dei lustani - e per il momento posso dire di vedere ciò che mi aspetto dai ragazzi: siamo una squadra che attacca e che è molto offensiva, ora dobbiamo continuare così". E anche contro la Juventus, il tecnico vuole vedere la stessa mentalità: "Sappiamo che sono una grandissima squadra, in campionato stanno facendo fatica ma non dobbiamo giudicarla da queste prime partite - spiega l'allenatore sui bianconeri - e sanno giocare ad alti livelli anche in Europa".

Allegri ha detto che sarà una partita importante ma non decisiva, "E io lo condivido - risponde Schmidt - anche se la fase a gironi è breve e ci saranno tante gare ravvicinate: il nostro obiettivo è provare a sfruttare ogni gara per cercare di qualificarci". Nel Benfica c'è un giocatore che ha disputato i derby d'Italia contro la Juve: "Immaginiamo la loro voglia di riscatto davanti ai tifosi - dice l'ex interista Joao Mario - e sappiamo di giocare contro un gigante in Europa: ci aspettiamo una tipica squadra italiana, tattica e con tanta conoscenza, ma noi faremo del nostro meglio". E sui valori del raggruppamento: "Sono rimasto sorpreso dal Maccabi Haifa - la riflessione del portoghese - e pensiamo che il Psg sia superiore, ma non dobbiamo sottovalutare nessuno". (ANSA).