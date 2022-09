Champions: Juve; Allegri, Di Maria non so se gioca dall'inizio

(ANSA) - TORINO, 13 SET - "Di Maria è recuperato, adesso valuterò se schierarlo dall'inizio oppure no": ecco la buona notizia per Massimiliano Allegri, il quale ritrova il Fideo per la sfida di domani contro il Benfica. "Dobbiamo ancora valutare Szczesny, Alex Sandro ha un problema all'adduttore mentre Locatelli e Rabiot sono out" gli altri aggiornamenti sull'infermeria dati dal tecnico della Juventus. (ANSA).