Champions: Danilo,'con Benfica dobbiamo vincere, punto e basta'

(ANSA) - TORINO, 13 SET - "Domani dobbiamo vincere, punto e basta: dal momento che non abbiamo vinto alla prima, non farlo domani sarebbe una cosa non buona per noi": così Danilo, difensore della Juventus, sulla sfida di Champions League in programma contro il Benfica. "Non possiamo più permetterci di regalare un tempo come contro la Salernitana - ha detto il brasiliano nella conferenza stampa della vigilia - e dovremo avere tanta responsabilità e impegno: siamo consapevoli che questa gara avrà un'importanza diversa, ci aspettiamo una grande spinta da parte dei tifosi". (ANSA).