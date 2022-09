Champions: Allegri "Benfica non decisiva ma evitiamo amnesie"

(ANSA) - TORINO, 13 SET - "La partita contro il Benfica non è decisiva, ma è importante": il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, presenta così la sfida di domani allo Stadium contro i portoghesi. "L'importante sarà non avere amnesie, perché in Europa le paghi a caro prezzo - aggiunge l'allenatore alla vigilia della seconda gara di Champions League - e per vincere servirà una prestazione da squadra". (ANSA).