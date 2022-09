Mourinho "era importante vincere, miglioriamo poco a poco"

(ANSA) - ROMA, 12 SET - "L'Empoli è una squadra forte, è stata una partita difficile per noi. Dopo il 2-1 abbiamo avuto tante occasioni, ma poi la partita non finiva più. Se avessimo perso la terza di seguito sarebbe stato complicato, quindi era importante vincere, ora pensiamo a giovedì". Così il tecnico della Roma, Josè Mourinho, dopo la vittoria al 'Castellani' nel posticipo di serie A.

"Dobbiamo ancora migliorare ma lo facciamo di partita in partita, poco a poco, perchè purtroppo non sappiamo mai quel che può succedere domani, tra infortuni e altro - ha detto ancora l'allenatore portoghese a Dazn -. Quando ci manca un giocatore possiamo andare in difficoltà. Oggi ci mancava Zaniolo, che per noi è importante. Dybala è un giocatore incredibile, Abraham ha più potenziale di quanto crediamo, può dare molto di più".

(ANSA).