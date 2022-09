Champions: Viktoria Plzen-Inter: Bilek: 'Non hanno punti deboli'

"L'Inter non ha punti deboli, è una squadra molto forte, con due attaccanti come Dzeko e Lautaro molto forti, ma lo stesso vale anche per i centrocampisti. Sono bravi ad attaccare velocemente, dovremo stare attenti a non concederglieli spazi negli ultimi metri". Lo ha detto Michal Bilek, tecnico del Viktoria Plzen, in conferenza stampa alla vigilia della gara contro l'Inter. "Tutti i giocatori di Inter sono professionisti e una partita persa, anche se in Champions, non gli fa effetto. Sanno che ci sono altre partite da giocare, noi ci aspettiamo di essere pronti e rendergli le cose difficili - ha aggiunto -. Dzeko? Dobbiamo stare attenti a lui, non dobbiamo farlo arrivare davanti alla porta perché lì riesce sempre a segnare. Quello sarà importante".