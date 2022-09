Champions: spagnolo Manzano arbitra Milan-Dinamo Zagabria

(ANSA) - ROMA, 12 SET - Lo spagnolo Jesús Gil Manzano è l'arbitro designato dall'Uefa per Milan-Dinamo Zagabria, partita della 2/a giornata del gruppo E di Champions League in programma mercoledì 14 settembre. Assistenti di Manzano saranno Diego Barbero e Ángel Nevado, quarto uomo Ricardo de Burgos mentre al Var Juan Martínez Munuera e assistente Var sarà l'olandese Pol van Boekel.

Arbitro tedesco per Juventus-Benfica: la sfida tra i bianconeri e i portoghesi sarà diretta da Felix Zwayer; assistenti Stefan Lupp e Marco Achmüller, quarto uomo Sven Jablonski. Al Var Bastian Dankert, assistente var Marco Fritz (ANSA).