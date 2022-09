Verona: Cioffi amaro, risultato bugiardo ma va accettato

(ANSA) - ROMA, 11 SET - Mastica amaro Gabriele Cioffi: il tecnico del Verona definisce 'bugiardo' il risultato dell'Olimpico, "ma va accettato: c'è rammarico, dobbiamo essere più frizzanti sotto porta". I gialloblù hanno avuto l'atteggiamento giusto per tutta la partita, "ma nel primo tempo potevamo giocare con più calma, e invece cercavamo troppo la profondità - continua Cioffi -. Siamo in crescita, ma non soddisfatti. Ora testa bassa e lavorare. Il 2-0 con la Lazio un po' pesante, fatico a digerirlo ma devo farlo". Gli scaligeri necessitano di "imprevedibilità", per cui, conclude il tecnico gialloblù, "saranno fondamentali i recuperi di Verdi, Hrustic e Cortinovis". (ANSA).