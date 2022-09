Serie A: Atalanta-Cremonese 1-1

(ANSA) - ROMA, 11 SET - L'Atalanta pareggia 1-1 in casa con la Cremonese e si ritrova a dividere la vetta con Napoli e Milan, con 14 punti dopo sei giornate. I nerazzurri sono andati in vantaggio con Demiral al 29' della ripresa, ma dopo soli 5 minuti è arrivato il gol di Valeri. Un punto meritato per i grigiorossi, che restano però nel fondo alla classifica con soli 2 punti. (ANSA).